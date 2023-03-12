В Астраханской области для детей и подростков из сел проведут спортивные соревнования

Проект поддержан Фондом президентских грантов и призван приобщить к спорту юных жителей региона

АСТРАХАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Тысяча юных спортсменов, проживающих в селах Астраханской области, до конца года станут участниками спортивных соревнований при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье зампредседателя Астраханского регионального отделения общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи", координатор проекта "Спортивные. Дерзкие. Сельские: Всеобщая мобилизация" Ольга Царина.

В сельских районах Астраханской области в последние годы массово открываются физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные клубы, обновляются спортивные площадки при школах, а также спортивные залы. Однако для занятий массовым спортом на профессиональном уровне необходимо дополнительное финансирование со стороны родителей детей, что для сельских жителей часто не представляется возможным.

"В адрес нашей организации обращаются дети и родители, педагоги, руководители спортивных сельских клубов с просьбой помочь в доукомплектации спортивных секций, - сказала Царина. - Они рассказывают, например, что нет возможности приобрести единую форму для всей команды перед отправкой на соревнования. К сожалению, возможности у всех родителей разные, а нехватка профессионального спортоборудования, инвентаря, экипировки сказывается на уровне подготовки юных спортсменов и их желании заниматься спортом. Порой отсутствие спортивной формы не позволяет сельским ребятам принимать участие в районных, областных и межрегиональных соревнованиях, что немаловажно для повышения их мастерства и мотивации". По словам Цариной, поддержка Фонда президентских грантов поможет провести несколько спортивных мероприятий в Астраханской области до конца года с охватом участников более 1 тыс. человек и обеспечить необходимым спортинвентарем и экипировкой юных спортсменов.

В течение года в рамках грантового финансирования в селе Черный Яр Черноярского района для детей и подростков состоятся спортивно-этнические соревнования "Баталии на яру", а в Харабалинском районе пройдет кроссфит "Патриот села". Также запланировано проведение регионального футбольного фестиваля "Сельская лига", - сказала она.

"Сейчас мы заказали ковер для спортсменов-рукопашников из Харабалинского района, чтобы дети и подростки занимались у себя в клубе на профессиональном ковре, который они встретят на выездных соревнованиях. Ведь на таких площадках, где созданы привычные условия, и побеждать будет легче. В ближайшее время ждем кимоно и защитную экипировку для вручения 60 ребятам, занимающимся в секциях рукопашного боя из числа детей мобилизованных астраханцев. Такие гранты полезны, по-моему, это и есть всеобщая мобилизация, когда сельские ребята не одиноки и они это чувствуют, а мы, объединившись, можем им помочь многого добиться в жизни", - сказала Царина.

Она добавила, что конечная цель у проекта масштабная: приобщение детей и подростков, проживающих в селах, к здоровому образу жизни, отвлечение от улицы, создание равных условий для личностного роста наравне с ребятами, проживающими в городских условиях.

О Российском союзе сельской молодежи

Астраханское региональное отделение ОМОО "Российский союз сельской молодежи" создано в регионе в 2016 году. В состав входят преподаватели, молодые ученые, предприниматели, фермеры, студенты различных образовательных организаций, которые являются членами районных и областных молодежных советов. Среди задач отделения - трудоустройство сельской молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, создание условий для вовлечения ребят в предпринимательскую деятельность, занятия спортом, содействия развитию инновационной деятельности сельской молодежи.