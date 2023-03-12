В Приамурье на российско-китайской границе закрыли ледовую переправу

Такое решение было принято после обследования ее технического состояния

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 марта. /ТАСС/. Ледовую международную переправу Поярково (РФ) - Сюньке (КНР) в Приамурье закрыли из-за ее состояния. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС России по Амурской области.

"С 11 марта 2023 года закрыта ледовая переправа через реку Амур, соединяющая поселок Поярково Михайловского района и поселок Сюньке. Решение о ее закрытии было принято комиссией после обследования технического состояния переправы", - говорится в сообщении.

Сейчас на территории Приамурья продолжают функционировать 13 ледовых переправ. В пресс-службе ведомства ТАСС сообщили, что решения о закрытии ледовых переправ будут приниматься исходя из погодных условий в регионе. Если на водоеме появляются трещины, уменьшается толщина и плотность льда, на льду появляется вода, эти обстоятельства становятся неблагоприятными факторами для безопасного нахождения людей и техники на льду. В этом случае администрация населенного пункта или обслуживающая организация принимают решение о закрытии ледовой переправы, иногда раньше запланированного срока.

Международное сообщение через смешанный пункт пропуска Поярково - Сюньке в Приамурье работало с 26 января. Ледовая переправа была открыта для грузового автомобильного транспорта.