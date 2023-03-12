Володин попросил читателей своего Telegram-канала предложить вопросы для правительства

Спикер Госдумы рассказал, что встречи фракций с председателем правительства начнутся с 13 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил читателям своего Telegram-канала обозначить вопросы, которые депутатам стоит обсудить в рамках отчета правительства РФ.

Он напомнил, что профильные думские комитеты уже встречаются с вице-премьерами и министрами.

"С понедельника начинаются встречи фракций с председателем правительства. В течение 10 дней должны завершить эту работу", - написал Володин в своем Telegram-канале в воскресенье.

Также спикер Госдумы рассказал, что окончательная дата отчета правительства РФ в Госдуме будет определена на следующей неделе.

"Если у вас есть вопросы и предложения, которые вы считаете важными для обсуждения, предлагайте их в комментариях", - заключил он.

Ранее глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов рассказал, что комитет собрал для утверждения на Совете нижней палаты с последующей отправкой в правительство РФ 100 вопросов, которые думские фракции намерены задать премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в рамках отчета кабмина за 2022 год. Пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков заявил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин может в период с 21 по 23 марта представить в Госдуме отчет о работе правительства за 2022 год. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также сообщал, что предварительно на это мероприятие будет зарезервирована пленарная неделя с 21 по 23 марта.