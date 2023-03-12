На Чукотке откроют курс по сборке и пилотированию беспилотников

Дроны могут серьезно облегчить обследование высоковольтных линий, дорог, контроль лесопожарной обстановки, помогут оленеводам и морским охотникам, заявил глава Чукотки Роман Копин

ТАСС, 12 марта. Курс по сборке и управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) откроют на базе Чукотского многопрофильного колледжа, написал в воскресенье в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Копин.

"На базе Чукотского многопрофильного колледжа (ЧМК) появится новый курс - работа беспилотных летательных аппаратов. Крупноузловая сборка и программирование БПЛА - отличная возможность на месте производить небольшие и недорогие летательные аппараты для использования в сельском хозяйстве, поисковых мероприятиях, геологоразведке и так далее. Такие дроны могут серьезно облегчить обследование ВЛ (высоковольтных линий - прим. ТАСС), дорог, контроль лесопожарной обстановки, помогут оленеводам и морским охотникам", - написал глава Чукотки.

Он отметил, что власти региона уже взаимодействуют с отечественным производителем БПЛА - резидентом парка "Сколково". Планируется собрать 1 000 систем, работа начнется в конце апреля.

"Вместе с этим в ЧМК будет организовано обучение пилотированию беспилотников подобного типа. Хорошая практика и будущая профессия для студентов", - написал Копин.