Жители дома в Набережных Челнах, где произошел взрыв, смогли вернуться в квартиры

Спецслужбы обследовали здание

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Жители дома в Набережных Челнах, где в результате взрыва погиб один человек, смогли вернуться в квартиры после обследования спецслужб. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба мэрии города в своем Telegram-канале.

"Организована помощь жильцам дома - у подъезда были размещены два больших автобуса. В школе № 35 было организовано горячее питание. После обследования спецслужбами дома жители смогли вернуться в квартиры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о взрыве поступило 11 марта в 22:01 мск, пожарно-спасательный отряд прибыл на место в 22:06 мск.

Ранее пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану сообщала, что в результате взрыва, источник которого устанавливается, в однокомнатной квартире на 10-м этаже одного из домов по улице Раскольникова города Набережные Челны погиб 21-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Отмечается, что рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе суицид. Расследование взяла на контроль прокуратура.