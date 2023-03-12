В России за сутки выявили 11 985 случаев заражения коронавирусом

Умерли 37 заболевших, госпитализировано 758 человек

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 985, летальных исходов из-за ковида - на 37. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 12 241 случай заражения и 42 смерти, всего с начала пандемии - 22 423 093 и 396 586 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 11 218 против 14 481 днем ранее, до 21 770 130.

За сутки в России госпитализировали 758 заболевших против 1 594 днем ранее (снижение на 52,4%). Число госпитализаций увеличилось в 10 регионах и уменьшилось в 71, в 4 ситуация не изменилась.