12 марта, 08:00,
обновлено 12 марта, 08:02
Пандемия COVID-19

В России за сутки выявили 11 985 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 11 985 случаев заражения коронавирусом
© Петр Ковалев/ ТАСС

Умерли 37 заболевших, госпитализировано 758 человек

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 985, летальных исходов из-за ковида - на 37. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Читайте также
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Днем ранее в стране зарегистрировали 12 241 случай заражения и 42 смерти, всего с начала пандемии - 22 423 093 и 396 586 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 11 218 против 14 481 днем ранее, до 21 770 130.

За сутки в России госпитализировали 758 заболевших против 1 594 днем ранее (снижение на 52,4%). Число госпитализаций увеличилось в 10 регионах и уменьшилось в 71, в 4 ситуация не изменилась. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация