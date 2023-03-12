В Москве выявили 2 015 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число умерших из-за ковида в столице за сутки возросло на 6

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 015 против 2 214 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в воскресенье.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 444 804 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 6 против 7 днем ранее, до 48 328. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 576, до 3 247 490.

Ситуация в Московской области

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 279 против 255 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 143 578 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 204, до 1 122 928. Летальные случаи за последние сутки не зафиксированы.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 193 против 1 302 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 893 771 случай заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 979, до 1 844 991. Умерли за сутки 12 заразившихся, всего с начала пандемии - 37 238.