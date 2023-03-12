Вернувшийся в Пулково Boeing 737 допустили к полетам после техобслуживания

Причиной инцидента, который произошел 9 марта, стали в том числе сложные погодные условия, сообщил гендиректор "Ижавиа" Александр Синельников

ТАСС, 12 марта. Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Ижавиа", вернувшийся в Пулково после вылета в Ижевск, вновь допущен к полетам. Причиной инцидента, который произошел 9 марта, стали в том числе сложные погодные условия, сообщил в воскресенье своем Telegram-канале гендиректор "Ижавиа" Александр Синельников.

"Проверка проведена в полном объеме. Версия с птицей не была подтверждена. Выводы инспекции - сложные погодные условия (воздушное судно продолжительное время находилось в зоне интенсивных осадков и сильного обледенения); взлетный режим работы двигателя; возможно, попадание противогололедного реагента. То, что пассажиры приняли за огонь, может быть чем угодно, никаких следов факеления не обнаружено", - написал Синельников, добавив, что самолет после технического обслуживания летает согласно расписанию.

9 марта Boeing 737, вылетевший из Санкт-Петербурга в Ижевск, подал сигнал тревоги через 10 минут после взлета и вернулся в Пулково в связи с возможным столкновением с птицей. В полете он провел около 20 минут. Самолет приземлился в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку в связи с инцидентом.