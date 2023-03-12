В Саратовской области возобновили движение грузовиков после тумана

В Хвалынском районе на трассе Р-228 на участке с 86-го по 113-й км все еще перекрыто движение всех транспортных средств из-за плохой видимости

САРАТОВ, 12 марта. /ТАСС/. Ограничение движения грузового и маршрутного транспорта снято на участках федеральных трасс в Саратовской области. Об этом сообщили в воскресенье в региональном управлении ГИБДД.

"Временное ограничение движения грузовых и маршрутных транспортных средств снято с 12:00 [11:00 мск]", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за тумана в трех районах области ввели ограничение движения грузового и маршрутного транспорта на участках с 47-го по 141-й км, с 325-го по 425-й км автодороги Р-228, а также с 633-го по 729-й км автодороги Р-22 "Каспий".

В управлении добавили, что в Хвалынском районе на трассе Р-228 на участке с 86-го по 113-й км все еще перекрыто движение всех транспортных средств из-за плохой видимости. Объезд осуществляется по дороге Хвалынск - Алексеевка. Как сообщалось ранее, на этом участке федеральной трассы произошло массовое ДТП с участием 21 машины, в результате чего пострадали 15 человек.