В Набережных Челнах проведут восстановительные работы в доме, где произошел взрыв

Их организуют за счет города, сообщил мэр Наиль Магдеев

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Мэрия Набережных Челнов поддержит жильцов, чьи квартиры пострадали при взрыве на 10-м этаже в одной из многоэтажек города. За счет города будут проведены восстановительные работы, сообщил в воскресенье мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

"Все жители 10-го этажа, которые пострадали от последствий взрыва, будут нами поддержаны. За счет города будут проведены восстановительные работы: где-то необходим ремонт, где-то необходима замена входных дверей в квартиру, косяков. Взрывая волна была достаточно сильная", - сказал Магдеев на видео, опубликованном в Telegram-канале мэрии города.

По его словам, в настоящее время в доме проводится осмотр. Он отметил, что взрывной волной повреждены двери грузового и пассажирского лифтов, на месте работают специалисты лифтового хозяйства. "Работают наши строительные организации по определению всех тех объемов работ, которые необходимо сделать в плане аварийно-восстановительных работ. Это касается и соседних квартир, это касается входных дверей на 10-м этаже", - сказал Магдеев.

Сообщение о взрыве поступило 11 марта в 22:01 мск, пожарно-спасательный отряд прибыл на место в 22:06 мск. Ранее пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану сообщала, что в результате взрыва, источник которого устанавливается, в однокомнатной квартире на 10-м этаже одного из домов по улице Раскольникова погиб 21-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Отмечается, что рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе суицид. Расследование взяла на контроль прокуратура.