В "Фобосе" заявили, что весенние сугробы в Петербурге почти в два раза выше зимних

Высота снежного покрова утром 12 марта достигла 32 см

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге утром в воскресенье достигла 32 см - это самый высокий показатель с начала осенних холодов. За прошедшие сутки в городе выпало чуть менее трети от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"За прошедшие 24 часа Санкт-Петербург получил 10 мм осадков (29% от месячной нормы) и прирост снежного покрова в 6 см. Сегодня утром высота снежного покрова в городе на Неве достигла 32 см - это самый высокий показатель с начала холодного сезона", - сообщил синоптик в своем Telegram-канале.

По его словам, в декабре 2022 года максимальная высота снежного покрова в Санкт-Петербурге составляла 19 см, в январе высота снежного покрова достигала 12 см, а в феврале - 16 см. Таким образом, весенние сугробы превышают размеры зимних почти в два раза.

На этом фоне в Санкт-Петербурге продлили действие желтого уровня опасности из-за погодных условий в городе до 13:00 13 марта. Правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.