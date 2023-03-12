Предупреждение о лавиноопасности объявили в горах Кубани и Адыгеи до 14 марта

Штормовое предупреждение объявлено в горах Адыгеи и Кубани на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря, а также в горах Сочи выше 1,5 тыс. м

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют опасность схода лавин в горах Адыгеи и Кубани на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря, а также в горах Сочи выше 1,5 тыс. м до 14 марта, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", на период с 18:00 12 марта до 18:00 14 марта в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2 000 м лавиноопасно. <…> На период с 18:00 12 марта до 18:00 14 марта в горах Сочи выше 1 500 м над уровнем моря лавиноопасно", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что объявлено штормовое предупреждение.

Также в Сочи с вечера 12 марта и днем 13 марта местами ожидают сильный дождь и грозу, говорится в сообщении Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.