Городские службы в Москве перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

По прогнозам синоптиков, за сутки в столице может выпасть до 40% месячной нормы осадков

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. В Москве из-за непогоды коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. По прогнозам синоптиков, за сутки в городе может выпасть до 40% месячной нормы осадков, сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

На круглосуточном дежурстве в городе находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, подготовлены генераторы.

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, 12 марта в Москве сохраняются неблагоприятные погодные условия, в ближайшие часы ожидается понижение температуры до отрицательных значений и гололедица.

"Городские службы работают в усиленном режиме, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, проводятся работы по очистке и противогололедной обработке дорог и тротуаров", - добавил Бирюков.

Он уточнил, что для обеспечения приема осадков на улицах сейчас дежурят 300 бригад "Мосводостока" и порядка 290 единиц техники, под постоянным контролем находятся 40 пониженных мест с высокой вероятностью скоплений воды. Мобильные группы готовы к пропуску талой воды в водосточную сеть из-за оттепели и температурных переходов через ноль.