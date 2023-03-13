В Хабаровском крае из-за снегопада закрыли федеральные дороги для автобусов и грузовиков

Ограничения ввели на трассах А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток 12 км - 240 км и А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 13 марта. /ТАСС/. Движение автобусов и грузовиков ограничили по двум федеральным трассам в Хабаровском крае из-за непогоды. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

"Из-за погодных условий введено ограничение для движения маршрутных автобусов и грузового транспорта на федеральных автодорогах: А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток 12 км - 240 км, А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре", - говорится в сообщении.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию и по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов.

По информации Дальневосточного Гидрометцентра, на территорию Хабаровского края оказывает влияние южный циклон. В нескольких районах региона - в Комсомольском, Ульчском, Николаевском, Советско-Гаванском, Ванинском, Нанайском, Бикинском, Вяземском, а также в районе имени Лазо - в течение дня будет идти снег, прогнозируется метель. Ветер усилится до 15-20 м/с. В Хабаровске идет снег, ветер со скоростью 4 м/с, температура воздуха составляет минус 5 градусов.