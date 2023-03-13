13 марта, 01:16

Пассажирское сообщение между Биробиджаном и Хабаровском приостановили из-за снегопада

Ограничение будет действовать до особого распоряжения

ТАСС, 13 марта. Автобусные перевозки пассажиров между ключевым городом Еврейской автономной области (ЕАО) Биробиджаном и Хабаровском приостановлены из-за снегопада. Об этом в понедельник сообщает территориальное управление МЧС.

"В связи с неблагоприятными погодно-климатическими условиями, связанными с выпадением осадков, <...> с 10:00 (03:00 мск) 13 марта 2023 до особого распоряжения закрыто движение для автобусов, осуществляющих перевозки по направлениям: город Биробиджан - город Хабаровск; город Хабаровск - город Биробиджан", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в ЕАО идет снег, температура воздуха - около минус пяти градусов. 

Теги:
РоссияХабаровский крайЕврейская автономная область
© Информационное агентство ТАСС
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