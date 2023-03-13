13 марта, 01:42

В Магадане на 2026 год перенесли срок сдачи школы на 530 мест

Также общая стоимость выполнения работ увеличилась примерно на 354 млн рублей

ТАСС, 13 марта. Общеобразовательная школа на 530 мест, которая строится в третьем микрорайоне Магадана, будет сдана в эксплуатацию в 2026 году - на год позже запланированного срока. Об этом сообщили журналистам в правительстве Магаданской области.

"Срок сдачи - 2026 год", - сообщили в правительстве региона.

Также изменилась и общая стоимость выполнения работ. Сумма увеличилась примерно на 354 млн рублей и составила 2 399 582 780 рублей.

Ранее сообщалось, что школу начали строить в 2022 году в ходе реализации национального проекта "Образование". Она будет трехэтажной, в ней предусмотрят четыре спортзала, два актовых зала, классы, кабинеты и прочие помещения, необходимые для комфортного учебного процесса. На уличной территории построят волейбольную и баскетбольную площадки, футбольное поле, беговые дорожки.

Школу планировалось сдать в эксплуатацию в 2025 году. Это должно было поспособствовать переходу детей в регионе на одну смену обучения. 

Теги:
РоссияМагаданская область
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