В Хабаровском крае из-за ситуаций с тиграми расширят реабилитационный центр диких животных

По словам главы региона Михаила Дегтярева, планируется приобретение специализированных клеток и строительство дополнительных вольеров

ХАБАРОВСК, 13 марта. /ТАСС/. Реабилитационный центр диких животных "Утес" в Хабаровском крае расширят из-за ситуаций с тиграми, которые стали часто заходить в поселения. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Еще одним шагом в этой работе станет приобретение специализированных клеток и строительство дополнительных вольеров в центре реабилитации диких животных "Утес" в поселке Кутузовка района имени Лазо", - сказал Дегтярев.

В регионе участились случаи заходов тигров в поселения, где они давят собак. Росприроднадзор ранее одобрил отлов шести тигров в пяти районах. Хищников размещают в реабилитационном центре "Утес", в дальнейшем их планируют выпустить на волю вдали от населенных пунктов.

Дегтярев отметил, что число конфликтных ситуаций с краснокнижными хищниками в регионе увеличилось кратно. "Амурский тигр - символ нашего региона и всего Дальнего Востока. Но сегодня наблюдается существенное увеличение конфликтных ситуаций между человеком и животным. С начала этого года зафиксировано 187 таких случаев, а за весь 2020-й - всего 28 конфликтов", - уточнил Дегтярев. Он добавил, что одной из главных причин происходящего стало сокращение популяции кабана - традиционной кормовой базы хищника. Для выравнивания ситуации было подписано постановление о запрете охоты на этот вид парнокопытных на три года.

Помимо увеличения частоты заходов тигров в поселения, в крае за последнее время произошло также два инцидента с участием тигров и охотников. В феврале в тайге в Советско-Гаванском районе нашли останки человека, погибшего, предположительно, от нападения тигра. После этого стало известно, что амурский тигр напал на охотников в зимовье в тайге в Нанайском районе Хабаровского края. Он выбил окно, проник внутрь помещения, где находились два человека, и напал на одного из них - 19-летнего мужчину. Его напарник успел убить хищника. Пострадавший сейчас в больнице в тяжелом состоянии, ему ампутировали руку.

Численность тигра в крае увеличивается. В 2015 году их насчитывалось 105, в 2022 году - 140-150 особей.