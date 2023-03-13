В Иркутске построят здание для городской поликлиники за 1,6 млрд рублей

Завершить строительство планируют в 2025 году

ИРКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Новое здание для поликлиники №15 Иркутска, которая сейчас располагается в аварийном помещении и не справляется с растущим потоком пациентов, построят в 2025 году за 1,6 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова на заседании комитета по строительству и дорожному хозяйству в Заксобрании региона.

"Данная поликлиника расположена в приспособленном здании 1955 года постройки. <…> Получено заключение о том, что техническое состояние здания ветхое, общий физический износ составляет 80%, состояние несущих конструктивных элементов аварийное. <…> В 2019 году была разработана проектная документация, поликлиника мощностью 499 посещение в смену. Строительство поликлиники рассчитано на три года - 2023-2025 годы", - сказала замминистра.

Здание, которое будет в 4,5 раза больше старого, построят по программе первичного звена здравоохранения, этот вопрос согласовали федеральные власти. Проектно-сметная документация на объект разработана. Строительство оценивается в 1,6 млрд рублей. Деньги будут выделены из федерального и областного бюджетов. В поликлинике разместятся взрослое и детское отделения.

К поликлинике №15 прикреплено около 30 тыс. человек, в том числе 10 тыс. детей.