В Туве природные пожары могут затронуть более 12 тыс. га лесов в 2023 году

Ущерб прогнозируют на уровне 50 млн рублей

ТАСС, 13 марта. Более 12 тыс. га лесных угодий Тувы может затронуть пожар в 2023 году, что нанесет региону свыше 50 млн рублей ущерба. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Республики Тыва.

"В региональном Минлесхозе уже озвучили прогноз, составленный на основе данных пяти последних лет с помощью специальной методики, согласно которой в 2023 году на территории республики может произойти до 87 лесных пожаров, опасность от огня угрожает более чем 12 тыс. га угодий, а ущерб местному лесному хозяйству может превысить 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным правительства республики, для быстрого реагирования на природные пожары будут подготовлены местные добровольные пожарные команды. Их оснастят средствами индивидуальной защиты, запасом ГСМ, спецтехникой и оборудованием, а также проведут вакцинацию личного состава от клещевого энцефалита.

"Кроме того, собственниками территории, прилегающие к лесу, должны быть очищены от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов. Либо для отделения леса должны быть созданы противопожарные барьеры в виде минерализованных полос шириной не менее 1,4 м", - добавили в пресс-службе.

В 2022 году на территории лесного фонда республики было зарегистрировано 197 пожаров, огнем уничтожено 21,5 тыс. га леса. Ущерб от стихии превысил 200 млн рублей.