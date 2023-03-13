В Иркутской области сняли ограничение движения на трассе "Байкал"

Его вводили из-за снегопада

ИРКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Ограничение на движение автобусов и большегрузов, введенное из-за снегопада, снято на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Упрдор "Прибайкалье".

"Ограничение на движение большегрузов и автобусов сняли. Время отмены - 13:40 (08:40 мск)", - говорится в сообщении.

Ограничение действовало в Слюдянском районе Иркутской области на участке трассы, который ведет из Иркутска на Байкал.

В понедельник в Иркутскую область пришли ветер и снег. Утром в Иркутске образовались десятибалльные пробки, произошло больше десятка ДТП.