В России пройдет антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют смертью"

Первый этап МВД совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления проведет в период с 13 по 24 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Первый этап общероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью" пройдет в России с 13 по 24 марта. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-центре МВД РФ, ее целью является борьба с незаконным оборотом наркотиков.

"МВД России совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления с 13 по 24 марта проводит первый этап общероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью". Цель ежегодного мероприятия, инициированного ГУНК (Главное управление по контролю за оборотом наркотиков - прим. ТАСС) МВД России, - привлечение внимания общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, а также информирование о возможностях лечения и реабилитации наркозависимых лиц", - сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что с каждым годом становится все больше неравнодушных граждан, которые обращаются в полицию в период проведения акции. Ее результативность выросла благодаря активности населения. Например, в прошлом году удалось выявить свыше 7,5 тыс. сайтов, нарушающих российское законодательство в сфере контроля за оборотом наркотиков, что на 16,8% больше, чем в 2021 году. МВД России призывает снова не оставаться в стороне и внести свой вклад в противодействие наркопреступности.