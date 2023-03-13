За сутки выехавших из Грузии в РФ легковых автомобилей оформлено больше, чем въехавших

В очереди на выезд из Грузии перед пунктом пропуска стоят 400 большегрузов, за сутки оформлено 703 единицы

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. /ТАСС/. Более 800 легковых машин, въехавших в Россию из Грузии, оформлено за сутки. Выехавших из России в Грузию - более 600. Такие данные приводятся на сайте Северо-Кавказского таможенного управления в понедельник.

11 марта в 00:30 мск Военно-грузинская дорога была закрыта для большегрузов в связи с погодными условиями. В те же сутки в 14:15 мск дорогу открыли.

В очереди на выезд из Грузии стоят перед пунктом пропуска 400 большегрузов, за сутки оформлено 703 единицы. Перед пунктом пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии очереди на выезд из РФ ожидает 341 большегруз, за сутки таможня оформила 386 единиц транспорта.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. "Казбеги" - "Верхний Ларс" - единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.