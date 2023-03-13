Собянин сообщил, что в текущем году рядом с цирком Никулина благоустроят территорию

Работы также запланированы на площади перед выходом со станции метро "Цветной бульвар"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Благоустройство Цветного бульвара в Москве планируют провести в текущем году. В частности, работы запланированы рядом с цирком Никулина и на площади перед выходом со станции метро "Цветной бульвар", об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге в понедельник.

"Центральная прогулочная часть Цветного бульвара является объектом культурного наследия и находится в хорошем состоянии. Но пешеходным тротуарам вдоль домов во многих местах явно не хватает уюта. Да и проезжую часть пора привести в порядок. Основные работы по благоустройству будут сконцентрированы в двух местах - рядом с Цирком Никулина и на площади перед выходом со станции метро "Цветной бульвар", - написал мэр.

Он добавил, что общественные туалеты, которые сегодня находятся прямо напротив выхода из метро, планируется перенести в более удобное место. Также будет обновлено покрытие пешеходной зоны, установлены современные лавочки.

"Небо на Цветном бульваре планируется освободить от паутины проводов, убрав их в подземную кабельную канализацию. И, конечно, ощущение комфорта и уюта создадут новые зеленые насаждения и современные энергосберегающие уличные фонари", - заключил мэр.