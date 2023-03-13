Высота сугробов в Москве уменьшилась после интенсивных осадков 12 марта

По словам руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, она остается аномально высокой

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Высота сугробов уменьшилась на 1 см в Москве после интенсивных осадков в воскресенье. Сейчас она составляет 38 см, и это аномальные показатели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник.

"Высота снега почти не изменилась, несмотря на заметные осадки. Вчера она была 39 см, сейчас - 38 см, потому что в воскресенье осадки состояли на 50% из дождя и на 50% из мокрого снега и снега. Сначала сугробы были прибиты дождем, затем на 6-7 мм приросли. Необычная ситуация", - сказал он.

По словам Вильфанда, в настоящее время высота сугробов в Москве остается аномально высокой. Она выше нормы на 6-7 см.

В понедельник заметных осадков в столице не ожидается, отметил метеоролог.