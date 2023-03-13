13 марта, 06:51

В Табасаранском районе Дагестана в этом году отремонтируют около 30 км автодорог

Начато строительство отрезка дороги от села Цанак до Бурганкента

МАХАЧКАЛА, 13 марта. /ТАСС/. Порядка 30 км автомобильных дорог планируют отремонтировать в 2023 году в Табасаранском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

"В Табасаранском районе в 2023 году отремонтируем более 30 км дорог и установим мост. Если быть точнее, мы планируем отремонтировать более 10 км асфальтированных и 20 км гравийных дорог, а также установить средний автодорожный разборный мост (САРМ) на автодороге к селу Халаг через реку Афна-чай", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, уже начато строительство 8-километрового отрезка дороги от села Цанак до Бурганкента. 

Теги:
Северный КавказДагестан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация