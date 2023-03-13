В подтопленные паводком деревни в Тульской области организуют подвоз лекарств и продуктов

Подтопленными остаются дороги и мосты к восьми населенным пунктам

ТУЛА, 13 марта. /ТАСС/. Власти города Ефремова в Тульской области организуют подвоз продуктов питания и лекарств в восемь населенных пунктов, в том числе в деревни Никольское, Костомаров, Красногорское, дороги и мосты к которым подтоплены в результате паводка. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил глава горадминистрации Сергей Балтабаев.

"По состоянию на 13 марта 2023 года уровень воды поднялся на 1,3 м. Наблюдается подтопление Стрелецкого Моста. Также подтоплены мосты через реку Гоголь, реку Семенек, тем самым отрезав транспортное сообщение с деревней Никольское, селом Ушаково, деревней Верхняя Кислинка, деревней Нижняя Кислинка. Решается вопрос об организации подвоза продуктов питания и медикаментов для жителей", - написал Балтабаев.

Он отметил, что продукты питания будут доставлены также в села Солдатское и Козье, деревни Костомарово и Красногорское. "Готовится проведение оповещения жителей, проживающих в зоне риска подтопления. За текущие сутки эвакуированы жители двух домовладений деревни Пушкари. Ведется мониторинг уровня воды", - добавил Балтабаев.

В воскресенье Балтабаев сообщал, что из-за паводка произошло подтопление сел Лобаново, Никольское, деревень Иноземка и Пушкари, входящих в состав города Ефремова. Еще в нескольких населенных пунктах также подтопило мосты, но имеются объездные пути. Были приняты меры к регулированию уровня воды в реке Красивая Меча открытием створок плотины ОАО "Щекиноазот".