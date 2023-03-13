В Москве началась регистрация на экскурсии по фабрикам в рамках проекта "Открой Моспром"

Новый сезон экскурсий пройдет с 20 по 31 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Первые экскурсии по 30 промышленным предприятиям Москвы пройдут с 20 по 31 марта, все желающие уже могут зарегистрироваться на них. Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Проект "Открой Моспром" в этом году празднует свое пятилетие. За время существования его аудитория выросла уже до 11,5 млн человек. Это в очередной раз подтверждает, что интерес к различным форматам проекта активно растет. В честь юбилейного года, чтобы все желающие могли посетить как можно больше предприятий, в 2023 году мы решили проводить экскурсии каждый месяц. Так, с 20 по 31 марта стартует новый сезон туров по столичным фабрикам и заводам. В этот раз участники посетят более 30 действующих московских промышленных предприятий. В числе новичков, например, производитель сумок и аксессуаров "Медведково", - сказал он.

Овчинский добавил, что также в этот раз проведут новые мастер-классы. Например, на производстве шоколадной фабрики FrenchKiss гости смогут приготовить авторские шоколадные конфеты. Кроме того, пройдут дегустации - участников угостят квасом и снеками, сошедшими с конвейеров.

Также в музеях предприятий гостям расскажут об истории развития столичной промышленности, современных разработках и достижениях. Например, в музее Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева можно узнать о вкладе столичных промышленников в освоение космоса.

"Свои двери откроют предприятия, которые стали участниками проекта с самого первого дня. Так, на столичном производстве "Элтеза" расскажут и покажут, как разрабатываются и изготавливаются современные микропроцессорные системы, помогающие управлять безопасностью движения поездов, а во время тура на московский тормозной завод "Трансмаш" покажут, как изготавливаются тормозные системы для вагонов метро и междугородних поездов. На заводе "Галвент" проведут экскурсии по цехам, в которых производят вентиляционное оборудование, установленное в домах и зданиях по всей стране", - перечислили в пресс-службе департамента.