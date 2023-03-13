На участке БКЛ московского метро нет движения поездов

Оно прервано для проверки инфраструктуры от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Движение поездов на участке Большой кольцевой линии московского метро от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская" прервано для проверки инфраструктуры. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Нет движения поездов от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская" для проверки инфраструктуры. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что на Большом кольце временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке также для проверки инфраструктуры.

Как сообщил ТАСС очевидец, в перегоне между станциями "Мичуринский проспект" и "Аминьевская" был замечен поток воды. Пассажир находился в остановившемся около 10:35 на некоторое время в тоннеле БКЛ поезде между этими станциями, а на вагон лился поток грязной воды. Позже поезд прибыл на станцию "Аминьевская", и пассажиры смогли покинуть вагоны. Пассажир подтвердил информацию о воде в тоннеле видеозаписью, которую передал в распоряжение ТАСС.

ТАСС сделал запрос о причинах случившегося пресс-службы департамента транспорта и московского метрополитена. К моменту публикации новости ответ получить не удалось.

"Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке. Пожалуйста, для проезда пользуйтесь поездами, следующими против часовой стрелки, регулярными маршрутами наземного транспорта: от метро "Аминьевская" - автобус 329 до станций "Славянский бульвар" и "Озерная"; от метро "Новаторская" - автобус 661 до станций "Новаторская", "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного дептранса.

Этот участок Большого кольца был открыт 7 декабря 2021 года.