Скопление легковых машин на въезд в ЕС из Белоруссии увеличилось в три раза

На польско-белорусской границе находятся шесть автомобильных пунктов пропуска, из которых к началу февраля 2023 года три не функционировали по инициативе польской стороны

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Скопление легковых автомобилей на въезд в страны ЕС из Белоруссии за прошедшие выходные увеличилось в три раза. Об этом в понедельник сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"За выходные дни количество легковых авто увеличилось в три раза, грузовых - в 1,5", - говорится в сообщении.

В погранкомитете проинформировали о том, что скопление легкового транспорта фиксировалось перед литовскими пунктами пропуска "Лаворишкес" (сопредельный белорусский - "Котловка"), "Шумскас" ("Лоша") и польским "Тересполь" ("Брест"). "За два дня по данным маршрутам в ЕС проследовало всего 45% авто от нормы", - отметили в белорусском пограничном ведомстве.

"С пятницы задержки в оформлении большегрузов фиксировались в литовском пункте пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и польском "Кукурыки" ("Козловичи"). Литовская сторона пропустила на свою территорию 32% фур от нормы, польская - 55%", - уточнили в Госпогранкомитете.

На польско-белорусской границе находятся шесть автомобильных пунктов пропуска, из которых к началу февраля 2023 года три не функционировали по инициативе польской стороны. 10 февраля Польша прекратила работу пограничного пункта пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский - "Берестовица"), а с 21 февраля запретила движение через пункт пропуска "Кукурыки" ("Козловичи") грузового автотранспорта за исключением зарегистрированного в странах ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли. Без ограничений в настоящее время работает только пункт пропуска "Тересполь" ("Брест"), через который идет движение пассажирского транспорта. На белорусско-литовской границе функционируют шесть автодорожных пунктов пропуска, на белорусско-латвийской - два.