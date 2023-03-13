В Удмуртии при паводке в зону подтопления могут попасть 24 населенных пункта

Пик паводка ожидается в регионе с 15 по 24 апреля

ТАСС, 13 марта. Подтопления в результате прохождения паводка могут возникнуть в 24 населенных пунктах Удмуртии, сообщил в понедельник на аппаратном совещании органов государственной власти председатель республиканского комитета по делам ГО и ЧС Евгений Шутов.

"При наихудшем сценарии развития обстановки зона затопления в период весеннего паводка может составить до 33 кв. км. В зону возможного подтопления могут попасть 24 населенных пункта, расположенные в 17 муниципальных образованиях", - сказал Шутов.

Он отметил, что в республике отсутствуют населенные пункты, которые в результате подъема воды могут быть изолированы от инфраструктуры.

Шутов добавил, что вскрытие рек в Удмуртии ожидается с 7 по 15 апреля, активная фаза половодья начнется ориентировочно во второй декаде апреля, пик паводка ожидается с 15 по 24 апреля.

Председатель республиканского комитета по делам ГО и ЧС со ссылкой на предварительный прогноз Гидрометцентра России уточнил, что в марте в Удмуртии среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне минус 4-5 градусов - это примерные средние многолетние значения.