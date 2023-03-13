Более 80 км федеральной трассы "Кола" в Мурманской области закрыли из-за непогоды

До улучшения погодных условий временно ограничено движение с 1428 км по 1510 км

МУРМАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Участок федеральной трассы Р-21 "Кола" длиной более 80 км закрыли в Мурманской области из-за снегопада и ветра. Об этом в понедельник сообщили на сайте Мурманскавтодора.

"С 12:30 в виду сложных погодных условий закрыт проезд по федеральной автодороге Р-21 "Кола", км 1428 - км 1510 до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждали о неблагоприятных погодных условиях 13 марта в Мурманской области. В первой половине дня - усиление ветра в порывах 15-17 м/с, снег, метель, температура воздуха минус 3-8 градусов. Непогода сохранится до конца понедельника.