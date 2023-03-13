Причиной задержки движения на БКЛ стало нарушение правил безопасности проведения стройки

Нарушение правил безопасности при введении строительных работ организацией "Донстрой" стало причиной повреждения тоннельной обделки

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Движение поездов на участке Большой кольцевой линии (БКЛ) было приостановлено из-за нарушения правил безопасности при введении строительных работ на территории города, что стало причиной повреждения тоннельной обделки. Об этом в понедельник сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"По предварительной информации, на территории города было нарушение правил безопасности при ведении строительных работ организацией "Донстрой", из-за которого произошло повреждение тоннельной обделки - через образовавшееся отверстие поступила вода с глиной и вылилась на путь. Перед данным вмешательством инфраструктура метрополитена была в полностью исправном состоянии", - сказал Ликсутов, слова которого приводит Telegram-канал "Москва-24".

Как пишет "Москва-24", мэр Москвы Сергей Собянин поручил стройнадзору провести проверку факта нарушения технологии строительства. ТАСС запросил компанию "Донстрой" о случившемся, но комментарием пока не располагает.

Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе московского метрополитена, работы застройщика недвижимости "Донстрой", которые привели к остановке движения поездов метро, были незаконными. "Из-за отсутствия строительного контроля, без согласования с московским метрополитеном, компанией "Донстрой" были организованы бурильные работы над тоннелем метро между станциями "Мичуринский проспект" и "Аминьевская". Бурильная машина пробурила отверстие, что привело к выбросу глины и песка на путь", - сказал собеседник агентства.

Московский метрополитен обратился в Следственный комитет города ГУ МВД столицы по проведению необходимой проверки и возбуждению уголовного дела. По решению Мосгосстройнадзора строительство на площадке над тоннелем остановлено до выяснения всех обстоятельств.

Ранее Telegram-канал столичного департамента транспорта сообщил о восстановлении движения поездов на участке БКЛ московского метрополитена от станции "Аминьевская" до станции "Новаторская" после проверки инфраструктуры. Движение поездов по внутренней стороне было остановлено более 1,5 часа.