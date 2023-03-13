Аппарат уполномоченного по правам человека в Москве получил 800 обращений по мобилизации

Большая часть обращений были отправлены членами семей военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева

МОСКВА, 13 марта./ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева получила 800 обращений по теме частичной мобилизации с момента ее начала. Большая часть обращений были отправлены членами семей военнослужащих.

"С момента начала мобилизации в аппарат поступило более 800 обращений по этой теме", - сказала она во время заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

Омбудсмен отметила, что в основном обращения поступали от членов семей военнослужащих, они касались разъяснения законодательства, жалоб на работу военных комиссариатов, льготных выплат мобилизованным и их семьям, защиты трудовых прав мобилизованных, транспортировки к месту службы, законности мобилизационных мероприятий в части медицинского освидетельствования, условий прохождения военной службы, обеспечения обмундированием и других моментов.

"Все вопросы рассматривались с привлечением органов прокуратуры, министерства обороны РФ. Иногда прибегали к федеральному уполномоченному. Обоснованные обращения получили положительное разрешение", - сказала Потяева.