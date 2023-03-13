Первая кафедра РЭО по экономике замкнутого цикла появится при Плехановском университете

Российский экологический оператор ранее призвал разработать стратегию развития кадрового потенциала экономики замкнутого цикла, которую должны утвердить в 2023 году

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) создаст первую кафедру для подготовки кадров в области экономики замкнутого цикла на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба РЭО.

"Это первая базовая кафедра РЭО в высшем учебном заведении - профильная площадка, обучаться на которой можно будет и очно, и дистанционно - из любого региона страны. Она будет осуществлять подготовку специалистов в области экономики замкнутого цикла. Ученый совет Плехановского университета уже единогласно проголосовал в поддержку создания кафедры РЭО. В будущем планируется создать сеть базовых кафедр РЭО в вузах по всей стране", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, в 2021 году был учрежден консорциум "Экономика замкнутого цикла", куда вошел 21 вуз, отраслевые компании, ключевые игроки отрасли обращения с отходами. Его главная задача - устранить кадровый дефицит, в том числе благодаря разработке образовательных программ и созданию кафедр в вузах.

"Плехановский университет как участник консорциума уже готовит специалистов в области экономики замкнутого цикла и "зеленой" экономики в целом, но консолидация усилий с РЭО позволит актуализировать образовательную программу непосредственно под запрос работодателей, а также расширить спектр научных исследований в этой области", - считает ректор Российского экономического университета Иван Лобанов.

Ранее РЭО сообщал о планах сформировать систему подготовки кадров для экономики замкнутого цикла. Также РЭО призвал разработать стратегию развития кадрового потенциала экономики замкнутого цикла, которую должны утвердить в 2023 году.