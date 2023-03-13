13 марта, 11:49

В Воронеже объяснили громкий звук в небе переходом самолета на гиперзвук

В пресс-службе мэрии пояснили, что на объектах городской инфраструктуры чрезвычайные ситуации не зарегистрированы

ВОРОНЕЖ, 13 марта. /ТАСС/. Громкий звук, который слышали жители всех районов Воронежа около 12:00 в понедельник, связан с работой авиации и переходом самолетов на гиперзвуковую скорость при выполнении плановых задач. Об этом говорится в сообщении правительства региона, распространенном в его Telegram-канале.

"В связи с появившимися сегодня в сети сообщениями о громком звуке, который слышали жители Воронежа, правительство региона сообщает следующее. Никаких нештатных ситуаций в городе не зафиксировано, обстановка продолжает оставаться контролируемой и безопасной. Случай связан с работой авиации, периодически переходящей на гиперзвук при выполнении плановых задач", - говорится в сообщении.

В понедельник в Воронеже в 11:45 мск раздался громкий звук, который слышали и жители центральной части города, и на его окраинах. Как пояснили журналистам в пресс-службе мэрии Воронежа, на объектах городской инфраструктуры чрезвычайные ситуации не зарегистрированы, сообщения в Единую дежурную диспетчерскую службу не поступали. В пресс-службе ГУ МЧС по региону добавили, что после хлопка вызовы по линии пожарно-спасательных подразделений не поступали. 

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