В Калужской области к концу 2024 года построят по концессии школу на 1 тыс. мест

Предельный размер затрат на проектирование, строительство и эксплуатацию школы составит более 3,8 млрд рублей

КАЛУГА, 13 марта. /ТАСС/. Строительство школы на 1 тыс. учеников в Людинове Калужской области одобрено по концессии, оно завершится в 2024 году, сообщил в понедельник глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

"Одобрили проект строительства еще одной школы по концессии. До конца 2024 года в Людиново планируем построить школу на 1 000 мест", - написал Шапша.

Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства региона, концессионное соглашение сроком на 15 лет начинает действовать в 2023 году. Предельный размер затрат на проектирование, строительство и эксплуатацию школы в этот период составит более 3,8 млрд рублей, в том числе более 1,3 млрд рублей из федерального бюджета, более 2,4 млрд рублей составят расходы областного бюджета.

Регион одним из первых в стране начал строить школы по условиям концессии. "В этом году у нас открывается школа в Обнинске в Заовражье на 1 144 места, в следующем завершится строительство и начнет работать школа на 1125 мест в микрорайоне Байконур в Калуге", - добавил Владислав Шапша.