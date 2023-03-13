Циклоны принесли на Северо-Запад России дожди с мокрым снегом и сильный ветер

Погода улучшится в регионах округа 16 и 17 марта, но на выходных снова испортится

ТАСС, 13 марта. Атлантические циклоны принесли в регионы Северо-Запада России дожди с мокрым снегом и штормовым ветром, который уже послужил причиной отмены авиарейса в Ненецком автономном округе, занятий в школах на севере Коми и перекрытия федеральной трассы в Мурманской области. В четверг и пятницу ненастье прекратится, но вновь вернется к выходным, сообщили ТАСС в понедельник в центре погоды "Фобос" и в региональных метеослужбах.

"В начале наступившей недели, во вторник, среду и четверг характер погоды будет определяться влиянием атлантических циклонов, траектория движения центров которых будет проходить через Ботнический залив, севернее Санкт-Петербурга. Циклоны принесут на Северо-Запад, в первую очередь в Карелию, территорию Балтии, Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области, дожди с мокрым снегом. В четверг и пятницу осадки прекратятся. Однако в конце недели придет очередной циклон, поэтому в следующие выходные погода будет ветреной, ненастной, с кратковременными осадками", - сообщил ТАСС ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По его данным, в Санкт-Петербурге во вторник и среду от плюс 5 до плюс 7 градусов, дождь с мокрым снегом. С четверга осадки прекратятся, но станет прохладнее - днем плюс 2 - плюс 4 градуса, по ночам до минус 4 - минус 6 градусов. В субботу и воскресенье температура снова повысится - 3-5 градусов выше нуля, будет облачно. В первую половину недели в городе ожидается южный ветер скоростью 8-10 м/с, в четверг и пятницу он сменит направление на северное и ослабнет до 2-7 м/с.

Об отменах авиарейсов и ограничениях на дорогах

По данным Севгидромета, в Архангельской области на неделе ожидается снежная и ветреная погода. В первой ее половине температура днем минус 1 - минус 6 градусов, ночью до минус 13. Примерно со среды-четверга температура начнет повышаться до плюс 3 градусов в дневные часы. В Ненецком автономном округе (НАО) в начале недели снег, местами сильный, на западе округа ожидается мокрый снег с дождем, местами метель и гололед. На побережье порывы ветра до 22 м/с, температура ночью от минус 3 до минус 8 градусов, днем до плюс 2. В понедельник жителям НАО не рекомендуют выезжать на дорогу Нарьян-Мар - Усинск на легковых автомобилях. Движение может быть затруднено из-за погодных условий.

Из-за ветра в понедельник отменен авиарейс Нарьян-Мар - Каратайка - Варнек - Амдерма. 14 марта в центральной части округа ожидается усиление ветра с порывами до 23 м/с, на побережье - до 28 м/с.

Сильный ветер порывами до 25 м/с отмечен в Воркуте Республики Коми, где в понедельник отменили очные занятия для младших классов, а водителям рекомендовали быть осторожными на дорогах. Из-за сильного ветра, метелей и ухудшения видимости повсеместно в Коми объявлено штормовое предупреждение до вечера понедельника.

Непогода сохранится до конца суток 13 марта и в Мурманской области, где ветер усилился до 15-17 м/с, наблюдаются снегопад и метели. Из-за ненастья закрыт для движения 80-километровый участок федеральной трассы Р-21 "Кола". Со вторника в Заполярье будет без осадков, в четверг север области вновь накроют снегопады. Температура воздуха составит от минус 5 до минус 9 градусов, в пятницу и выходные снова будет морозно и солнечно, температура воздуха днем опустится до минус 10 градусов, ночью до 20 градусов мороза. Ненастье наблюдается и в Вологодской области, циклон покинет территорию региона в понедельник.

О потеплении

В Псковской области ночью до минус 9 градусов, днем воздух прогреется до плюс 5 градусов. К середине недели синоптики прогнозируют потепление: днем в Пскове будет около плюс 6 градусов, а по ночам ожидаются небольшие заморозки, местами пройдет дождь со снегом. В Новгородской области температура воздуха ожидается до минус 9 градусов, днем будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса. Сильные метели в регионе наблюдались в минувшие выходные.

В Карелии в течение недели будет преобладать облачная с прояснениями и снегопадами погода с тенденцией к потеплению. В ночь на вторник местами возможен мороз до минус 16 градусов, однако днем, в том числе на севере, ожидается потепление до 0. Температура воздуха днем будет переходить к плюсовым отметкам, до плюс 4 - плюс 6 градусов.

В Калининградской области за счет постепенного подхода теплой воздушной массы температура поднимается на плюсовые отметки, сообщили ТАСС в Гидрометцентре региона. В понедельник временами ожидается дождь, ветер в порывах будет достигать 12-15 м/с, а местами - до 17 м/с, температура воздуха в Калининграде ль плюс 5 до плюс 6 градусов, в центре и на востоке области от 2 до 5 градусов тепла. Во вторник ожидается до 12 градусов выше нуля, в последующие дни станет чуть прохладнее, однако в субботу будет до плюс 8 - плюс 13 градусов, осадков не ожидается.