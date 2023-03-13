В Ингушетии ежегодный рост турпотока составляет до 20%

Благодаря спросу у туристов на равнинной части региона и в горном районе растет количество гостевых домов, хостелов, увеличивается номерной фонд курорта "Армхи", отметил председатель Комитета по туризму республики Беслан Мизиев

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ежегодный прирост туристического потока в Ингушетии составляет до 20%. Также в регионе растет популярность единственного всесезонного курорта в горах, сообщил ТАСС в понедельник в кулуарах Международной туристической выставки "Интурмаркет-2023" председатель Комитета по туризму Республики Ингушетия Беслан Мизиев.

"У нас ежегодно в течение последних трех лет наблюдается рост числа туристов, это примерно 10-20% ежегодный прирост. Если раньше были популярны только курорты Минеральных Вод, то в настоящее время люди уже предпочитают заезжать глубже, на территорию республик. Ингушетия находится в середине Северного Кавказа, ее можно назвать музеем под открытым небом, потому что на территории 50 кв. км у нас находится более 2 тыс. исторических башенных комплексов, которые являются памятниками федерального значения", - сказал Мизиев.

По его словам, благодаря спросу у туристов на равнинной части региона и в горном районе растет количество гостевых домов, хостелов, увеличивается номерной фонд курорта "Армхи".

"В этом году корпорация "Кавказ.РФ" начинает разрабатывать проектно-сметную документацию по курорту "Армхи", который находится в особой экономической зоне и был создан в 1928 году. "Армхи" так набирает популярность, для сведения, в допандемийном 2019 году количество ночевок составляло 6 тыс., за 2022 год уже было 16 тыс. ночевок. Вот такой скачок достаточно высокий происходит", - добавил собеседник ТАСС.

"Интурмаркет" - международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма.