Комиссия по Сирии раскритиковала сбои в оказании помощи пострадавшим от землетрясения

Как заявил председатель комиссии Паулу Серджиу Пинейру, "теперь сирийцам необходимо всеобъемлющее прекращение огня", которое должно соблюдаться, чтобы население и работники гуманитарных организаций "находились в безопасности"

ЖЕНЕВА, 13 марта. /ТАСС/. ООН и стороны конфликта в Сирии оказались не на высоте в снятии препятствий для предоставления гуманитарной помощи пострадавшему от землетрясения населению страны. Об этом заявила в понедельник в Женеве Независимая международная комиссия по расследованию нарушений прав человека в Сирии.

"Реакция на недавние сильные землетрясения характеризовалась дополнительными сбоями, которые затруднили доставку срочной и жизненно важной помощи на северо-запад Сирии", - отметила комиссия. Она пояснила в своем пресс-релизе, что подобные сбои коснулись "правительства и других сторон конфликта, а также международного сообщества и Организации Объединенных Наций". "Им не удалось обеспечить достижение договоренности о немедленной паузе в боевых действиях", - констатировали эксперты, пояснив, что не удалось облегчить доставку помощи "в первую неделю после землетрясения".

"Сирийцы чувствовали себя в самые отчаянные времена брошенными и забытыми теми, кто должен был их защищать", - подчеркнула комиссия. Она обратила внимание и на тот факт, что сейчас звучат многочисленные призывы "к расследованию и привлечению к ответственности".

Как заявил председатель комиссии Паулу Серджиу Пинейру, "теперь сирийцам необходимо всеобъемлющее прекращение огня", которое должно соблюдаться, чтобы население и работники гуманитарных организаций "находились в безопасности". "Мы сейчас расследуем новые обстрелы - даже в районах, опустошенных землетрясением", - сказал Пинейру.

Два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.

В понедельник комиссия по Сирии опубликовала очередной, 12-й по счету доклад о нарушениях прав человека в стране. Он охватывает период с июля по декабрь 2022 года. Этот доклад будет представлен на проходящей в Женеве 52-й сессии Совета по правам человека ООН.