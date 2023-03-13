13 марта, 12:42

Активисты приклеили себя к стенам офиса партии власти Польши из-за энергетической политики

Протестующие требуют разговора с премьер-министром страны Матеушем Моравецким

ВАРШАВА, 13 марта. /ТАСС/. Активисты Движения климатической солидарности приклеили себя к стенам и приковали к батареям в центральном офисе правящей в Польше партии "Право и справедливость" в Варшаве. Об этом сообщает в понедельник портал Onet.

Протестующие требуют разговора с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, чтобы обсудить передачу энергетической политики в ведение общественности. В частности, они предлагают создать в каждом регионе общественный совет, который получит право частичного управления энергетическими компаниями с государственным участием.

"Тяжелая для полек и поляков зима подходит к концу. Расходы на отопление выросли непомерно, потому что ваше правительство годами присваивало энергию и инвестировало в ископаемое топливо. Нам нужно передать энергию людям. Иначе интересы энергетических компаний по-прежнему будут вступать в противоречие с потребностями граждан", - говорится в открытом письме активистов, на которое глава правительства так и не ответил.

На место протеста прибыла полиция. 

Теги:
ПольшаМоравецкий, Матеуш
© Информационное агентство ТАСС
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