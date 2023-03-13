13 марта, 13:33

Росздравнадзор: большинство отобранных лекарств в Свердловской области уже проверили

Испытания проводятся в Екатеринбургском филиале на базе лаборатории "Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения Росздравнадзора"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Эксперты Росздравнадзора в Свердловской области отобрали для проверки в 2023 году более 190 образцов лекарственных средств, большая часть из которых уже подтвердила свое качество и безопасность. Об этом сообщили в понедельник в официальном Telegram-канале Росздравнадзора.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области в систематическом режиме проводит отбор образцов лекарственных средств в целях проверки соответствия их качества установленным требованиям. <…> Эксперты Росздравнадзора выезжают в медицинские организации, оптовые склады и аптечные учреждения. Всего за текущий период 2023 года было отобрано более 190 образцов лекарственных средств, у 144 из которых подтверждено соответствие качества установленным требованиям. В отношении остальных лекарств экспертиза продолжается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания проводятся в Екатеринбургском филиале на базе лаборатории "Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения Росздравнадзора". 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
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