В Липецкой области создадут молодежный центр компетенций в сфере IT

Учреждение откроется на базе детского лагеря "Прометей", среди направлений его работы были выбраны 3D-моделирование, гейм-дизайн, роботостроение, киберспорт и управление IT-проектами

ЛИПЕЦК, 13 марта. /ТАСС/. Власти Липецкой области планируют создать в регионе круглогодичный молодежный центр компетенций в сфере IT-технологий. Об этом сообщил в понедельник журналистам губернатор Игорь Артамонов.

"Круглогодичный центр компетенций в сфере IT-технологий на базе детского лагеря "Прометей" позволит готовить специалистов для самой перспективной отрасли экономики", - сказал Артамонов, назвав занятых в данной сфере очень востребованными на рынке труда. Он напомнил, что сейчас в стране действуют только три аналогичных центра, работа которых сконцентрирована на приоритетных направлениях реализации молодежной политики. "Площадкой для размещения центра был выбран "Прометей", где вскоре начнутся работы по реконструкции одной из школ в рамках реализации программы "Регион для молодых", - заметил Артамонов.

В пресс-службе областного правительства пояснили, что идею о специализации будущего центра компетенций именно в сфере IT, предложил губернатор региона и она была поддержана студентами, учащимися технологических кружков и сотрудниками профильных организаций, которые затем поделились своими мыслями относительно концепции будущего учреждения. "Такой центр мог бы стать единой круглогодичной экосистемой, где будут заниматься школьники, студенты профильных направлений, геймеры, а также те, кто уже имеет высшее образование, но хочет пройти профессиональную переподготовку", - отметили в пресс-службе. В качестве направлений работы, заметили здесь, для нового центра были выбраны 3D-моделирование, гейм-дизайн, роботостроение, киберспорт и управление IT-проектами.