В Калмыкии восстановили водоснабжение села Яшалта

Без воды ранее находились 3,7 тыс. человек

ЭЛИСТА, 13 марта. /ТАСС/. Водоснабжение села Яшалта в Калмыкии, где 10 марта без воды из-за вторичной аварии в связи с прорывами трубопровода остались более 3,7 тыс. человек, полностью восстановлено. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава Яшалтинского района республики Алдар Лиджиков.

"Водоснабжение села полностью восстановлено", - сказал Лиджиков.

Он добавил, что новую инфраструктуру водоснабжения, которая обеспечит надежное водоснабжение селам Яшалтинского района Калмыкии, введут в эксплуатацию к концу года. Возведение объектов водоснабжения благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" уже ведется.

Ранее муниципальные власти сообщали, что 8 марта свыше 2 тыс. жителей Яшалтинского района Калмыкии остались без водоснабжения после пожара на насосной станции. Площадь возгорания составила 56 кв. м. В пятницу после запуска насосной станции произошли прорывы трубопровода, оставившие без водоснабжения свыше 3,7 тыс. человек (11 соцобъектов, свыше 2 тыс. частных домов, 15 многоквартирных домов).

Калмыкия находится в зоне водного дефицита, источники водоснабжения имеют высокую минерализацию. Сейчас только 7,8% населения республики обеспечены качественной питьевой водой.