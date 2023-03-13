В Абхазии начались Дни культуры Чеченской Республики

Директор департамента социально-культурной деятельности и отдела искусств Минкультуры Чеченской Республики Якуб Малаев отметил, что творческие коллективы собрали самые лучшие номера

СУХУМ, 13 марта. /ТАСС/. Дни культуры Чеченской Республики начались в понедельник в Абхазии, сообщила пресс-служба Министерства культуры республики.

"В понедельник вечером Государственный русский театр драмы им. М. Ю. Лермонтова покажет спектакль "Бэла" по мотивам романа Лермонтова "Герой нашего времени". Во вторник в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба состоится концерт мастеров искусств Чеченской государственной филармонии им. А. Шахбулатова, 17 марта пройдет концерт Государственного академического ансамбля народного танца "Вайнах", - говорится в сообщении.

Делегацию Чечни в понедельник принял вице-президент Абхазии Бадра Гунба. Он назвал символичным, что дни культуры Чеченской Республики проходят в 30-ю годовщину Победы в Отечественной войне народа Абхазии и подчеркнул, что в Абхазии "высоко ценят вклад чеченских добровольцев, стоявших плечом к плечу с защитниками Абхазии".

Директор департамента социально-культурной деятельности и отдела искусств Минкультуры Чеченской Республики Якуб Малаев отметил, что творческие коллективы постарались собрать все самые лучшие номера, чтобы у абхазских зрителей остались хорошие впечатления.