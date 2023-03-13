СПЧ призывает ООН, Совет Европы и Папу Римского защитить Киево-Печерскую лавру

В обращении говорится, что власти Украины "давно с циничным безразличием наблюдают за тем, как местные начальники в различных регионах страны потворствуют захвату храмов Украинской православной церкви экстремистскими и национально-радикальными активистами, вводят на местном уровне запрет на деятельность приходов УПЦ"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в ООН, Совет Европы, ОБСЕ, к Папе Римскому и Всемирному совету церквей, призвав защитить верующих Украинской православной церкви и не допустить захвата Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает в понедельник Telegram-канал СПЧ.

Как отмечается в сообщении, с соответствующим призывом выступила комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека. "Это обращение комиссии глава СПЧ Валерий Фадеев направил сегодня в международные организации и религиозным деятелям: генсекретарю ООН Антониу Гутерришу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генсекретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, генсекретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, Папе Римскому Франциску и генсекретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю", - говорится в сообщении.

В обращении отмечается, что власти Украины "давно с циничным безразличием наблюдают за тем, как местные начальники в различных регионах страны потворствуют захвату храмов Украинской православной церкви экстремистскими и национально-радикальными активистами, вводят на местном уровне запрет на деятельность приходов УПЦ".

"Призываем все международные правозащитные организации выступить в защиту прав верующих УПЦ и не допустить изгнания священников УПЦ из Киево-Печерской лавры. Надеемся, что духовные лидеры различных религиозных конфессий не оставят своим вниманием подобную угрозу на Украине и сделают все возможное, чтобы право прихожан УПЦ на свободное вероисповедание в своей обители оставалось неприкосновенным", - говорится в обращении.

В пятницу на сайте обители было опубликовано предупреждение и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра", в соответствии с которым монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".