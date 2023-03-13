На Ставрополье с начала года трудоустроили более 40% обратившихся в органы занятости

Отмечается, что ситуация на рынке труда региона с начала 2023 года характеризуется низкими показателями безработицы

ПЯТИГОРСК, 13 марта. /ТАСС/. Почти 45% обратившихся, или более 2 тыс. человек трудоустроили с начала 2023 года через органы занятости в Ставропольском крае. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора.

"С начала года в учреждения занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 5,2 тыс. человек, из них трудоустроено 2,3 тыс., или 44,7% от общего числа обратившихся (выше, чем на аналогичную дату 2022 года - 36,8%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация на рынке труда Ставропольского края с начала 2023 года характеризуется стабильностью и низкими показателями безработицы. На основании данных Росстата, общий уровень безработицы в крае по методологии Международной организации труда за октябрь - декабрь 2022 года составил 4,5%, что на 0,3% ниже значения аналогичного периода 2021 года.

"Уровень регистрируемой безработицы в крае не изменился с начала года и составляет 0,6% от численности экономически активного населения края. Численность безработных, зарегистрированных в учреждениях занятости населения края, составила 8,4 тыс. человек и снизилась по сравнению с данными на аналогичную дату 2022 года на 3 тыс. человек.

На сегодняшний день в базе данных учреждений занятости края имеется 24,1 тыс. вакансий (20,1 тыс. свободных рабочих мест работодатели заявили с начала года). Таким образом, на одного безработного приходится в среднем почти по три вакансии", - сказано в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, центры занятости населения края проводят работу по трудоустройству, профориентации и переобучению населения, поддержке безработных и работодателей в рамках региональной госпрограммы "Развитие сферы труда и занятости населения". Она включает в себя целый комплекс мероприятий, направленных на трудоустройство граждан, организацию оплачиваемых общественных и временных работ, профессиональное обучение и дополнительное профобразование, оказание услуг по профориентации, социальной адаптации и психологической поддержке безработных.