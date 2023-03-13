Дагестан направил 60 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения жителям Сирии

В составе груза продукты и вещи первой необходимости

МАХАЧКАЛА, 13 марта. /ТАСС/. Около 60 тонн гуманитарной помощи направлено из Дагестана в пострадавшие от землетрясения районы Сирии благотворительным фондом "Инсан". В составе груза продукты и вещи первой необходимости, сообщается в понедельник в Telegram-канале фонда.

"Мы организовали гуманитарную помощь. 59,6 тонн еды, одежды, медикаментов и средств гигиены - все, что запросили, отправлено людям, выжившим в этой трагедии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отправка гуманитарной помощи была организована благодаря содействию главы республики Сергея Меликова, оказавшего помощь в организации авиатранспорта.

"Эта колонна направляется в московский аэропорт Чкаловский с которого груз будет погружен на самолет и будет отправлен в пострадавшие районы Сирии. [Собрано] 18 позиций, которые были запрошены посольством Сирии. Был собран груз на сумму 31 млн 575 тыс. 711 рублей", - добавили в фонде.