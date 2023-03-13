Москвичей предупредили о мокром снеге и сильном ветре 14 марта

Горожан просят быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о мокром снеге, дожде, гололедице и порывистом ветре в Москве с ночи вторника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства столицы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с выходом балтийского циклона и его атмосферных фронтов в Москве в период с 03:00 до 15:00 14 марта ожидается снег, переходящий в мокрый снег и дождь, в утренние часы местами гололед и налипание мокрого снега, местами с сохранением до 21:00 мск 14 марта усиление южного ветра с порывами до 17 м/ с. На дорогах гололедица, утром сильная", - сказали в пресс-службе.

В связи с непогодой в ГУ МЧС России рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Также стоит избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы также предупредили о непогоде.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник, 14 марта, и до конца дня в столице ожидаются снег, мокрый снег, дождь, возможно образование гололедицы. Возможны порывы ветра до 17 м/с", - говорится в публикации.

Горожан просят быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, при управлении автомобилем строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.