В Ивановской области открылся первый ресурсный класс для обучения детей с аутизмом

В класс приняли трех учащихся, позднее его начнут посещать еще три человека

ТАСС, 13 марта. Первый в Ивановской области ресурсный класс для обучения детей с различными формами аутизма открыли на базе одной из школ в Иванове. Проект предполагает адаптацию детей к школьной жизни, чтобы затем они могли перейти к занятиям в обычных классах, сообщил в понедельник глава города Владимир Шарыпов на своей официальной странице во "ВКонтакте".

"В 68-й ивановской школе создали первый в регионе ресурсный класс для очного обучения детей с расстройством аутистического спектра по программе, приближенной к общей. Сейчас в ресурсный класс приняты трое школьников", - написал Шарыпов, добавив, что в этом году в класс будут приняты еще трое детей.

По словам мэра, ресурсный класс открылся по инициативе общественной организации "Солнечный круг" и при грантовой поддержке от регионального правительства. "Проект обеспечен финансированием сразу на три года - более 16 млн рублей будут направлены на оборудование и оплату труда специалистов. Надеюсь, результат будет положительным, и мы сможем расширить подобную практику", - добавил глава города.

Модель ресурсного класса предполагает создание в школе безопасного специально оборудованного пространства для занятий и отдыха детей с аутизмом, а также закрепление за каждым учеником этого класса тьютора - специалиста, который исследует интересы и создает среду для развития ребенка. Кроме того, в штат школы включены дополнительно логопед, дефектолог, педагог-психолог и другие специалисты. Цель проекта - помочь ребенку постепенно адаптироваться к школьной жизни и перейти к занятиям в обычном классе.