Из Грузии в Россию за неделю въехали более 14 тыс. человек

На Военно-Грузинской дороге выезда из РФ в Грузию ожидают 1 095 большегрузов

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. /ТАСС/. Количество въехавших из Грузии в Россию за неделю увеличилось и превысило 14 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник заместитель председателя республики Северная Осетия Ирбек Томаев на аппаратном совещании региона.

"В настоящее время дороги открыты. Отмечу, что число проехавших через границу из Грузии в Россию увеличилось. Это более 14 тыс. человек", - сказал Томаев.

По его словам, в настоящее время на Военно-Грузинской дороге выезда из России в Грузию ожидают 1 095 большегрузов. Водителям оказывается необходимая помощь.

Как сообщал ТАСС в понедельник со ссылкой на сайт Северо-Кавказского таможенного управления, более 800 легковых машин из числа въехавших в Россию из Грузии оформлено за сутки. Выехавших из России в Грузию - более 600.

11 марта в 00:30 мск Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузов в связи с погодными условиями. В 14:15 мск того же дня дорогу открыли.